Любовь зла: француженка отдала мошенникам 830 тыс. евро на лечение Брэда Питта

Любви все возрасты покорны. Были бы деньги. Душераздирающие истории женщин, которые полюбили звезд, но до небосвода так и не добрались. А сердце так любви хотело, красивых и горячих страстей. Чтобы как в кино.

Француженка Энн 53-х лет вышла в соцсеть - и обомлела. К ней обратились от имени самого Брэда Питта. Голливудский красавец, да еще разведен с красавицей. Начал подарки отправлять - сумки, украшения. Очарованная Энн развелась с мужем-миллионером и готова была упасть в объятия Брэда. Но тот слег. Нужны деньги на операцию. Банковские счета Питта заблокировала Анджелина Джоли. Надо было спасать красавца! В итоге влюбленная Энн перевела мошенникам 830 тысяч евро на лечение несчастного Брэда. Который был создан мошенниками с помощью искусственного интеллекта.

Помните, как Киану Ривз уписывал тульский пряник и нахваливал вкус? Фейк, конечно. Посмеяться и забыть. Трюки искусственного интеллекта. Но когда любовь нечаянно нагрянет, свой собственный интеллект пора спасать. 67-летняя жительница Калифорнии Кэтрин Гудзон два года назад вступила в переписку с Киану Ривзом. Тот так увлекся, что попросил отправить ему подарочную карту на 500 долларов, чтобы убедиться, что Кэтрин с ним не из-за денег. Прижимистая калифорнийка заблокировала ухажера. Но тот не унимался и зашел с козырей, предложив законный брак. Невеста отправляла ему доллары, биткоины, подарочные карты, бросила все на алтарь любви. Тут жених и растворился в пространстве соцсетей. А Кэтрин теперь спит в машине.

Любовь зла? Как посмотреть. А может быть, синица в руках лучше, чем Брэд Питт в небе? Зачем вам, дамы, эти Брэды да Киану? Берегите биткоины!

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