Движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения с Израилем о прекращении огня

Движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения с Израилем по прекращению огня в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовано в среду, 15 января, в Telegram-канале движения.

В официальном заявлении соглашение назвали "поворотным моментом в конфликте". В свою очередь президент Израиля Ицхак Герцог назвал прекращение огня правильным и необходимым шагом.

Соглашение вступит в силу 19 января. Его первая фаза продлится шесть недель и будет включать прекращение огня, вывод израильских войск и освобождение заложников, сообщил президент США Джо Байден.