Байден заявил, что план сделки между ХАМАС и Израилем был разработан его командой

План сделки между движением ХАМАС и Израилем по прекращению огня в секторе Газа был разработан и согласован командой Джо Байдена. Об этом в четверг, 16 января, заявил сам президент США в прощальном обращении к нации.

"Этот план был разработан и согласован моей командой и будет в значительной степени реализован новой администрацией", — сказал политик.

Ранее движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения с Израилем по прекращению огня в секторе Газа. В Белом доме заявили, что сделка была достигнута в том числе благодаря конструктивному партнёрству с командой Дональда Трампа.