Армия Израиля продолжила наносить удары по жилым кварталам сектора Газа

Израиль и палестинское движение ХАМАС при участии международных посредников договорились о прекращении огня в секторе Газа. Долгожданную новость сообщил премьер-министр Катара шейх Мохаммед Аль Тани.

Соглашение должно вступить в силу 19 января и состоит из трех этапов. Причем полностью согласован пока только первый - он продлится 42 дня. За это время ХАМАС отпустит 33-х заложников в обмен на тысячу заключенных из сектора Газа. Контроль за соблюдением условий возложен на посредников: Египет, Катар и США.

Израильский премьер Нетаньяху поблагодарил за достижение сделки в первую очередь избранного американского президента Дональда Трампа, а затем и Джо Байдена. В Тель-Авиве прошел митинг с требованием освободить всех без исключения заложников.

В арабских странах и в самом секторе Газа люди всю ночь ликовали на улицах. Однако армия Израиля продолжила наносить удары по жилым кварталам анклава. На сутки жертвами стали 82 человека, более 250 ранены.