Убивший жителя Приморья амурский тигр застрелен

Амурский тигр, который в понедельник убил жителя в окрестностях села Зимники в Приморье, застрелен при попытки напасть на инспектора охотнадзора.

Мужчина рыбачил на реке, когда был атакован хищником, и погиб. В населенном пункте были предприняты повышенные меры безопасности. Люди без необходимости не покидали свои дома.

Теперь специалисты установили, что проявивший агрессию по отношению к человеку тигр имел давнее ранение. О точных причинах конфликтного поведения хищника станет известно после проведения экспертиз.