Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Овны

Приятный день для тех, кто умеет расслабиться и переключиться на свой внутренний мир. Медитации, размышления, письменные практики принесут новые идеи.

Тельцы

Ученикам и студентам будет везти на экзаменах, тестах, всем остальным – на работе. Обдумывайте все детали проекта, который вас вдохновляет.

Близнецы

Подходящий момент для того, чтобы разобраться с социальными пособиями, льготами. Также если вам нужна какая-нибудь справка, документ – обращайтесь за ними.

Раки

Прекрасный день для начала учебы или поиска своего предназначения. Интуиция обязательно приведет вас в правильное место, если вы отважитесь ей доверять.

Львы

У представителей творческих профессий будет продуктивный день, полный озарений и инсайтов. Всем остальным тоже не помешает более креативный подход к делам.

Девы

Луна в вашем знаке не в ладах с Юпитером в Близнецах – остерегайтесь подвоха на работе. Зато личная жизнь может порадовать вас большой порцией романтики.

Весы

Хотите сделать свой дом еще более удобным или красивым? Сегодня у вас это получится: фантазия подскажет отличные идеи и дизайнерские решения.

Скорпионы

Вы сегодня очаровательны как никогда. В общении вам не будет равных. И вы оставите у своих собеседников самые приятные впечатления о себе.

Стрельцы

Этот день обещает вам долгожданный успех в делах и финансах. Он также отлично подходит для семейных праздников, визитов к друзьям и поездок к родным.

Козероги

Ваше Солнце сегодня в идеальных отношениях с Нептуном – обратите внимание на подсказки интуиции. Выделите время на размышления и медитации.

Водолеи

Многие события этого дня покажутся нелогичными, но вам стоит довериться звездам. В такие моменты можно выиграть приз или получить что-то в подарок.

Рыбы

Солнце шлет лучи поддержки вашему Нептуну, и это один из лучших дней января. Прислушивайтесь к своим мыслям и желаниям, сегодня вы сможете многое понять.