Байден в прощальной речи рассказал о том, что угрожает Америке

Срок полномочий Джо Байдена истекает. Уже 20 января состоится инаугурация. Новым американским лидером станет республиканец Дональд Трамп. В ноябре прошлого года он обошел в президентской гонке представительницу демократов Камалу Харрис.

В прощальном телеобращении Джо Байден затронул несколько важных тем. В частности, он высказался об укреплении НАТО, поддержке Украины, конкуренции с Китаем и сделке по прекращению огня в секторе Газа. Так, по мнению Байдена, США "опередили Китай в конкурентной борьбе", но Америке может угрожать развитие технологического комплекса. Кроме того, в Штатах растет экономическое неравенство, богатства сконцентрированы в руках меньшинства, передает ТАСС.

"Олигархия зарождается в сегодняшней Америке, ее огромное богатство, власть и влияние угрожают нашей демократии, нашим базовым правам и свободам, возможности успеха каждого человека. Последствия этого ощущаются в каждом уголке Америки", - заявил Байден.

Примечательно, что американский лидер ни слова не сказал о России. А в завершение речи Байден поблагодарил свою семью, американцев и членов администрации, призвав сограждан сохранить ключевые ценности страны. Он также пожелал удачи администрации Дональда Трампа.

Ранее Байден подвел итоги внешней политики США за четыре года. В том, что поддержка Украины со стороны США создавала риск ядерной конфронтации с Россией, признался Джо Байден. Он выразил уверенность, что все делал правильно, а страна стала при нем только сильнее. Впрочем, такую точку зрения даже в Соединенных Штатах разделяет меньшинство.