Видео срыва российскими военными ротации ВСУ в курском приграничье

Российские военные сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.

В ведомстве рассказали, что ротацию украинских войск сорвали с помощью ударов вертолета Ми-28НМ. Экипаж произвел пуски ракет по заданным координатам. В результате удара были уничтожены бронетехника и личный состав ВСУ.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

После поражения целей вертолет отстрелял тепловые ловушки, чтобы предотвратить ответный удар. Затем экипаж выполнил маневр на предельно малой высоте.