Собянин: 8,5 млн покупателей посетили ярмарки Москвы в 2024 году

Восемь с половиной миллионов покупателей посетили московские ярмарки в прошлом году. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, оригинальные торговые павильоны расположены в жилых районах, недалеко от станций метро и крупных остановок общественного транспорта.

Помимо свежей и разнообразной продукции посетителям предлагают принять участие в кулинарных мастер-классах, заняться спортом.

На некоторых площадках даже есть катки. Кроме того, покупателей ждут и на ярмарках выходного дня, которые с прошлого года работают не только в летний сезон, но и зимой.

