Появились новые детали скандального ухода Певцова из "Ленкома"

На днях Дмитрий Певцов выступил с важным сообщением. Он записал видеосообщение, в котором рассказал, что в "Ленкоме" его больше нет. Говорят, прославленный актер так и не смог сойтись во взглядах с новым руководством театра после того, как не стало Марка Захарова. Певцов прослужил в "Ленкоме" более 30 лет.

Вскоре после резонансного сообщения появился комментарий театра. Примечательно, что его опубликовал в своем официальном телеграм-канале сам Дмитрий Певцов. Вот только актер в пух и прах раскритиковал ответ культурного учреждения, назвав его враньем, потому что "документ" не подписан. Кроме того, заявил артист, члены творческого совета, упомянутого в комментарии театра, на самом деле либо были не согласны с политикой руководства, либо молчали. Тогда, по словам Певцова, на этот совет стали "действовать нажимом и запугиванием".

"Но не получилось. Заранее приготовленная дирекций резолюция о "НЕДОПУЩЕНИИ АРТИСТА Д. ПЕВЦОВА НА СЦЕНУ ЛЕНКОМА" не была поддержана подавляющим большинством членов творческого совета. Не получилось (!) ЧУЖИМИ РУКАМИ вытолкать Певцова из театра. Стали этого добиваться ДРУГИМИ способами..." - написал Певцов в своем официальном телеграм-канале.

Ранее с комментарием по поводу ухода артиста из театра высказалась актриса Александра Захарова. Она высоко оценила актерский талант коллеги и отметила странную тенденцию, что из театра убирают популярных актеров, на которых ходит зритель. При этом артистка дала понять, что и она следующая в очереди на увольнение.