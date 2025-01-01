Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил Украину с необъявленным визитом. Сообщается, что Стармер и Владимир Зеленский подпишут договор о "100-летнем партнерстве", охватывающем такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля, передает ASSOCIATED PRESS.

Соглашение обяжет обе стороны сотрудничать в технологических проектах, включая беспилотники. Договор также предусматривает введение системы, помогающей отслеживать поставки украинского зерна.

"Речь идет не только о настоящем, но и об инвестициях в наши две страны на следующее столетие",— заявил британский премьер-министр перед визитом.

Кроме того, The Guardian сообщает, что Кир Стармер объявит о предоставлении Киеву 40 миллионов фунтов стерлингов на восстановление экономики.

Ранее известный предприниматель, миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании в подрыве выборов в США. Отметим, что это не первые нападки предпринимателя на премьер-министра Великобритании. Ранее он призывал освободить британцев от тиранического правительства Кира Стармера. Миллиардер назвал его злом, призвал уйти в отставку и даже собрал 600 тысяч подписей "за".