Новые детали беременности фигуристки Трусовой: когда родит и за сколько

На днях в Сети распространилась новость, что 20-летняя Александра Трусова ждет ребенка. Поводом для слухов послужило сразу несколько обстоятельств. В частности, в Сети зрители ледовых шоу, где участвовала фигуристка, отметили изменившуюся фигуру Саши. По мнению комментаторов, талия "расползлась". Кроме того, Трусова пропустила ледовое шоу в Баку и попросила убрать из своей программы прыжки. Сама Александра, впрочем, как и ее супруг Макар Игнатов, никак не отреагировала на шумиху.

Журналисты издания Super провели целое расследование. Они выяснили, что якобы фигуристка находится на раннем сроке беременности. По данным СМИ, Александра должна родить только летом. Сейчас она чувствует себя хорошо и на токсикоз не жалуется. Причем якобы Трусова уже подписала контракт на роды с одним из элитных роддомов. Роды у врача, который ведет беременность спортсменки, стоят от 650 тысяч до 938 тысяч рублей, компетентно сообщает издание.

Напомним, Александра Трусова и Макар Игнатов сыграли свадьбу летом прошлого года. Примечательно, что уже тогда ходили слухи об интересном положении спортсменки. На торжестве веселилось немало представителей фигурного катания. До Макара Александра встречалась с коллегой Марком Кондратюком.