Подступы к Великой Новоселке. Скрываясь за деревьями, штурмовики незаметно подкрались к опорному пункту ВСУ. И когда до блиндажей оставалось метров 30, открыли шквальный огонь. Националисты не успели опомниться, как через проемы полетели гранаты.

Окопы зигзагами. Доты из бревен и досок. Боевики пытаются спрятаться. Но ударные дроны влетают внутрь огневых точек ВСУ. И пока бандеровцы не знают, что делать и откуда идет атака, наши бойцы успевают найти и сжечь немецкий "Леопард". И захватить трофеи.

Не исключено, что в ближайшие дни удастся взять под полный контроль и трассы вокруг Великой Новоселки. Сегодня это второй по значимости укрепрайон ВСУ в Донбассе после Красноармейска. Но его ценность для бандеровцев утрачена - Новоселка уже оказалась в оперативном окружении. Выхода у боевиков два. Либо бежать по узкому коридору на запад, пока есть возможность, либо умереть. Но желающих гибнуть за киевскую власть, говорят пленные, в гарнизоне почти не осталось.

Западная окраина Дзержинска. Ударный беспилотник таранит пикап ВСУ. Другой броневик разведчики выследили и подорвали среди высоток. Российские штурмовики уничтожают последние группы противника, которые пытаются вырваться из города.

Холмы вдали – это терриконы шахт. На высотах – огневые точки националистов. Утром в четверг наши бойцы смогли захватить одну из выработок. Осталась еще одна. Но никакой решающей роли этот "пятачок" уже не имеет. 95 процентов территории Дзержинска освобождены.

В курском приграничье группировка "Север" нанесла по националистам комбинированный удар тяжелой артиллерией, беспилотниками и вертолетами. Противник в ответ смог предпринять всего две контратаки. Но обе отбиты бойцами спецназа "Ахмат" и десантниками. Больше всего ВСУ бояться потерять контроль над Суджей. Российские войска подошли вплотную. До городских окраин - меньше полутора километров. И прямой штурм может начаться в любой момент.