Сразу в нескольких российских регионах проводят проверки из-за схода наледи с крыш

Огромная глыба льда со снегом сорвалась с крыши дома в переулке Джамбула в Санкт-Петербурге. Ее жертвами едва не стали двое прохожих. За несколько секунд до этого по тротуару прошел пешеход. И сразу после падения прямо под этим участком камера видеонаблюдения зафиксировала женщину. Буквально мгновение - и могла бы произойти трагедия.

В похожем случае испугом дело уже не обошлось. На Заусадебной улице лед с крыши упал на голову мужчине. Рядом стояла машина скорой помощи. Врачи диагностировали у него травмы головы и ссадины на лице.

А это улица Правды. Сценарий похожий. Массивная глыба льда со снегом съехала с крыши. В этом момент по тротуару шли две девушки. Одна из них получила ушиб головы, но от госпитализации отказалась. По факту этих двух происшествий прокуратурой организована проверка исполнения собственником здания обязанностей по его содержанию в зимний период.

Подобная ситуация в Карелии привела к трагедии. 55-летняя сотрудница юридического колледжа выходила из здания. И именно в этот момент с крыши сошла наледь. От полученных травм женщина погибла на месте до приезда скорой помощи.

Видео из Петрозаводска с хорошим финалом: мужчина что-то загружал у дома в машину, и в этот момент лед со снегом упали прямо на него. А судя по кадрам из села Толмачево под Новосибирском, одной из посетительниц торгового центра можно отмечать второй день рождения. Буквально через две секунды после того, как она зашла внутрь, рухнул навес над входом. Конструкция не выдержала скопившегося на ней снега.