Концерт "За Беларусь" прошел в центре Москвы

Концерт под названием "За Беларусь" прошел в центре Москвы в посольстве братской республики. Он приурочен к выборам президента страны. Они состоятся на следующей неделе - 26 января.

Перед собравшимися выступили ведущие исполнители и коллективы Белоруссии. Кроме того, для гостей мероприятия подготовили сразу несколько выставок.

Посетители могли увидеть экспозицию современного изобразительного искусства республики. А также изучить достижения страны в промышленности и медицине, технологиях, науке, образовании и сельском хозяйстве.