Общая площадь пожаров в Калифорнии превысила 16 тысяч гектаров

Более 200 произведений искусства утрачено в результате сильнейшего пожара в Калифорнии. Там сгорела частная коллекция картин современных американских художников, в том числе работы Энди Уорхола и Дэмьена Херста. Ее стоимость оценивалась в несколько миллионов долларов.

В штате продолжается борьба с огнем. Жители собирают для пострадавших гуманитарную помощь. По последним данным, погибли 25 человек, сгорело более 12 тысяч строений.

Общая площадь пожаров превысила 16 тысяч гектаров. Экономический ущерб уже составил более 250 миллиардов долларов.