Погорелец Лагутенко собрался с чёсом по Западу, чтобы восстановить дом в Калифорнии

Мощные пожары в Калифорнии уничтожили дома многих звезд. Без жилья остались не только такие мировые знаменитости, как Энтони Хопкинс, Том Хэнкс, Адам Броуди, Пэрис Хилтон и Бен Аффлек, но и артисты поменьше. Среди них — российский музыкант Илья Лагутенко.

Лидер группы "Мумий Тролль" приобрел скромный, по меркам Калифорнии, особняк в Биг-Роке в 2018 году. Обошлись дом и земля в 3 миллиона долларов. Причем купил недвижимость самопровозглашенный император рокопопса в ипотеку.

Нажитое непосильным трудом в одночасье уничтожили бушевавшие с начала января лесные пожары. Как пишет Mash, теперь Илья Лагутенко собрался с гастролями, чтобы восстановить дом. За одно выступление рокер просит 83 тысячи долларов, из них половину забирает себе как солист. По подсчетам СМИ, для того, чтобы восстановить дом музыканту придется дать не меньше 40 концертов.

При этом повышать ценник Лагутенко не намерен. Со слов организаторов концертов "Мумий тролль", музыкант готов выступать хоть каждый день. Благо спрос на его выступления на Западе есть, уверяют они.