Михаил Пореченков заболел: на помощь пришли тамбовские медики

Михаил Пореченков считается одним из самых востребованных российских актеров, причем не только в кино, но и в театре. График артиста расписан на месяц вперед. А когда наконец выпадает свободное время, он старается проводить его с семьей или на рыбалке. Однако сам Пореченков признается, что на себя у него нерабочих минут почти нет, но он не унывает, считая, что надо радоваться работе.

Так, недавно актер снялся в ленте "Купцы и дети". Его экранного сына сыграл Павел Табаков. В новом интервью Пореченков рассказал, что они быстро нашли общий язык и так хорошо сработались, что даже заболели одновременно.

"Мы с Павликом вдвоем под капельницами лежали. Было достаточно тяжко, но останавливать съемки было нельзя, так что из-под капельниц сразу прыгали в кадр, а после команды "стоп, снято" — обратно. В общей сложности мы где-то неделю вот в таком режиме просуществовали. Спасибо большое тамбовским медикам, которые оперативно вернули нас в строй", - рассказал Пореченков.

В жизни актер - многодетный отец. От трех разных женщин у него пятеро детей. Михаил уверен, что решить проблему отцов и детей можно с помощью разговоров и принятия.

"На мой взгляд, это самое важное. И думаю, что со временем всё всё равно встает на свои места. Ведь и мы были когда-то молоды и горячи, так же спорили со своими родителями. Это естественный процесс. Мы все время пытаемся внушить детям какие-то прописные истины, какие-то вещи, которые понятны нам. Пытаемся объяснить. Не меняется время. Люди не меняются. Все происходит по кругу, только в разное время. Дети, конечно, спорят. Они доказывают свою правоту. Что-то они знают, что-то не знают. Надо просто с ними разговаривать все время", - считает актер.

При этом Пореченков убежден, что многое зависит от родителей. Артист уверен, что детям нужно дарить любовь, чтобы ее запас они смогли тратить в течение жизни, передает "Теленеделя".