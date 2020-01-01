Авербух рассказал о сыне от Арзамасовой: "Лев радует нас своими успехами"

Недавно трехлетний сын Лев Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой снялся в рекламе спектакля "Мама". Сам мальчик в нем не участвует, но на коньках кататься уже умеет. О том, чтобы Льву строить профессиональную карьеру фигуриста, пока речи не идет, однако Авербух и Арзамасова очень гордятся достижениями своего первенца.

"Лев действительно радует нас своими успехами. Катание на коньках — не только спорт, но и невероятное удовольствие. Я считаю, что важно начинать тогда, когда ребенок проявляет интерес. Каждый маленький фигурист развивается в своем темпе, и главная задача родителей — поддержать его интерес и радость от процесса", - рассуждает Илья Авербух.

Несмотря на то, что сам фигурист оставил спорт давным-давно, со льдом он не порвал. Илья Авербух создал ряд телевизионных проектов и ледовых шоу, в которых приняли участие звезды мирового фигурного катания. Говорят, на этом спортсмен сколотил немалое состояние.

"Лед — моя стихия, но он всегда остается и местом для радости. Конечно, большая часть времени связана с работой, но бывают моменты, когда я выхожу на каток просто для себя. Катание — это свобода, движение, которое позволяет на мгновение забыть обо всем", - признался спортсмен aif.ru.

Напомним, Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились в конце 2020 года. А летом 2021 года актриса родила фигуристу сына Льва. В 2024 году супруги снова стали родителями - на сей раз у Арзамасовой и Авербуха появилась дочь Лия. Отметим, что от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой у Ильи есть сын Мартин.