Названа причина горячего желания Трампа купить Гренландию

Несколько дней назад избранный президент США Дональд Трамп выступил с инициативой купить Гренландию. По его словам, Гренландия необходима Вашингтону из-за своего ключевого стратегического положения в Арктике. В американский Конгресс даже внесли законопроект о наделении президента правом вести переговоры о покупке крупнейшего в мире острова.

Теперь же стало известно, почему Трамп так жаждет приобрести остров. Стремление избранного американского президента включить Гренландию в состав США может быть связано с желанием получить доступ к внушительным запасам нефти и газа, которыми располагает остров, считает издание Politico.

Эксплуатация нефтегазовых месторождений Гренландии "может превратиться в крупный бизнес для добывающих компаний". Как отмечает газета, запасы нефти и газа на острове достаточно обширны и, несмотря на то, что их потенциальная добыча потребует серьезных вложений, рентабельность бизнеса останется достаточно высокой.

Вот только уже три года как в Гренландии введен мораторий на добычу углеводородов из-за высоких рисков для хрупкой арктической экологии. По мнению специалистов, разработка нефти и газа на острове может привести к плачевным последствиям, исправить которые понадобятся десятилетия и даже столетия.

Кстати, в самой Гренландии усилилось движение за независимость от Дании. Королевство обладает на нее формальными правами. Премьер-министр автономии Эгеде заявил, что гренландцы не хотят быть ни датчанами, ни американцами. Но готовы сотрудничать со всеми государствами региона, в том числе и с Россией. Впрочем, по последним опросам, более половины жителей не прочь получить американский паспорт.