Злодей из сериала "Татьянин день" Артем Артемьев попал в секту и погряз в долгах

Артем Артемьев прославился благодаря многосерийному фильму "Татьянин день". Несмотря на то, что артист воплоти образ негативного персонажа, он полюбился зрителям благодаря яркой внешности и сногсшибательной харизме. Казалось, после этой роли Артемьева ждет оглушительный успех и обилие ролей. Однако этого так и не случилось. Об актере давно ничего не слышно, он пропал со всех радаров.

Впрочем, несколько лет назад Артем Артемьев внезапно стал героем телевизионного шоу. Он утверждал, что его отравили, поэтому он потерял все зубы, да и вообще сильно запустил себя. Журналисты aif.ru попытались связаться с актером, однако все номера оказались вне зоны доступа, а сам артист погряз в долгах, но зато регулярно сдает анализы крови на биохимию и паразитов.

Артемьев жаловался, что его отравили из-за того, что он снимал документальный фильм. Однако его спасла некая женщина.

"Меня отравили, я пять лет выкарабкиваюсь. Практически не выхожу, прикован к постели. Об этом узнала девушка, которая жила в США и была программистом. Она спасла мне жизнь, вытащила меня из этого ада", - утверждал артист.

Оказалось, что избранницей Артемьева стала некая Валентина Филатова. Интересно, что знакомые Артема Артемьева утверждали, что он попал в американскую секту, и так называемая спасительница Валентина отнюдь не та, за которую себя выдает. У пары четверо сыновей, которые проживают в США. В своем последнем обращении в соцсетях Артемьев это подтверждал, отмечая, что состояние у его отпрысков плачевное. Тем не менее он был готов "порвать глотки за них".