Собянин и Белозеров открыли новый московский городской вокзал

Попав в здание нового городского вокзала, пассажиры удивленно разглядывают детали. Навигация, оформленная в едином стиле, подсказывает дорогу. Удобные информационные табло помогают рассчитать время и проложить маршрут. Повсюду лавочки: можно подождать поезд или просто передохнуть. Контраст с тем, как выглядела остановка пригородных электричек "Щербинка" всего пару лет назад, поразительный.

"Это был обычный мост. Который не был приспособлен для маломобильных граждан и родителей с колясками. Он был травмоопасный. С вводом МЦД-2 увеличился пассажиропоток. С увеличением пассажиропотока требуется увеличивать транспортно-пересадочные узлы", - отметил Вадим Минаев, начальник железнодорожной станции "Щербинка".

С появлением МЦД 2 вокзал в Щербинке стал самым популярным в Троицком округе Москвы. С 9 тысяч человек в день пассажиропоток увеличился до 15 тысяч. И продолжит расти. Но проектировщикам нужно было не только учесть возросшую нагрузку. Их ключевой задачей было позаботиться о комфорте местных жителей. Старый мост демонтировали. Вместо него между платформами построили конкорс - огромный распределительный зал площадью больше 4 тысяч квадратных метров.

Работы велись круглосуточно без остановки движения. Сегодня - по окончании церемонии открытия нового вокзала - мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров подписали план-график мероприятий по улучшению качества обслуживания пассажиров на ближайшие два года. Такое масштабное обновление транспортной инфраструктуры реализуют по поручению президента России.

Собянин: Мы планируем строительство еще семи вокзалов, реконструкцию Ленинградского вокзала. Улучшение сообщения с областными центрами, расположенными вокруг Московской области. Строительство ВСМ - выхода от Москвы до Зеленограда. Целый ряд других мероприятий, включая замену подвижного состава на МЦД-3, МЦД-4. Белозеров: Вроде бы не так давно были запущены диаметры, но количество перевезенных человек, тех, кто проголосовал за такой формат движения, уже превысил миллиард по диаметрам, а МЦК перевезла 1 миллиард 200 миллионов человек.

Провода убрали под землю. Обновили освещение. Появилась комната матери и ребенка. Удобно передвигаться по вокзалу будет родителям с коляской, пожилым людям, а также пассажирам с ограниченными возможностями здоровья.

Выйдя из вокзала, пассажиры могут пересесть на электробус: старые остановки заменили на новые павильоны. Время в пути до жилых кварталов сократится. Рядом - перехватывающая парковка для автомобилей. Широкие тротуары. Продолжается благоустройство территории. Реконструируют и улично-дорожную сеть. В этом году приступят к реконструкции платформ.