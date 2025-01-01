Второй по счету беспилотный трамвай начали готовить к запуску в Москве. Несколько километров он уже проехал - пока по территории Краснопресненского депо в Строгине.
Условия на испытаниях приближены к городским. Пока система лишь дублирует действия водителя, который управляет трамваем. В салоне оборудовано место для аналитика, который будет следить за работой.
Сейчас специалисты проверяют настройку радаров, лидаров и камер, а также проводят тестирование базовых функций. Первый беспилотный трамвай в Москве был запущен в минувшем году.
"Инновационный транспорт проехал по городу уже свыше 3 тысяч километров. Водитель контролирует действия трамвая на улицах, а система сама управляет транспортным средством. Мы ожидаем, что в конце 2025 года трамвай полностью перейдет на беспилотный режим и начнет регулярные поездки с пассажирами на маршруте", - сообщил Дмитрий Бочков, пресс-секретарь ГУП "Московской метрополитен".