В Москве и Подмосковье можно сдать на переработку новогоднюю елку

Еще совсем недавно они украшали эту елку к Новому году, а уже сегодня прощаются с ней. Праздники позади, а значит,, и дерево свое отслужило, но ему можно подарить вторую жизнь. Достаточно сдать его на переработку. Пункты приема открылись и в Москве, и Подмосковье.

Тем, кто с акцией пока не знаком, волонтеры подробно рассказывают, как правильно подготовить дерево к утилизации: "Нужно принести живую елку уже без игрушек. У нас проходит акция в большом количестве мест в нашем городе. Сдать эти елки можно с 15 января по 10 февраля".

Пункты приема новогодних деревьев работают круглосуточно. В области они расположены рядом с многоквартирными домами. А в столице выбрать ближайшую точку приема можно на интерактивной карте "Экоточки Москвы".

Часть собранных деревьев отправляют на спецпредприятия, где их перемалывают в щепу. В среднем за восемь часов работы дробильная машина измельчает более тысячи елей. Полученный материал используют для благоустройства в парках, отсыпки клумб и предохранения почвы от засухи в сельском хозяйстве. А еще это ценное вторсырье, которое идет на изготовление древесно-стружечных плит. Но в первую очередь переработка деревьев важна для экологии.

"Во-первых, это огромный объем мусора. Здесь перерабатывается в щепу, то есть от елки остается горстка. И пожаробезопасность, конечно. Такие елки, которые высохли, в наших условиях могут загореться", - отметил Олег Градусов, директор МБУ "Благоустройство".

Оставшиеся деревья отправляют на подкормку животным в зоопарки. В иголках, например, содержится кладезь витаминов и минералов. Для травоядных и млекопитающих это - настоящий деликатес.

"Есть витамин С, и есть еще противопаразитарные вещества, смолы идут. Витамин С разжижает кровь, и животному теплее становится. Согревающий эффект. У нас вот пятнадцать верблюдов, лошадки, козы, овечки елочку нашу любят", - рассказал Алексей Ежелев, директор этнопарка "Кочевник".

Ну а кто-то, как, например, слон Памир из Московского зоопарка, нашел елке необычное применение. Есть он ее явно не собирался, зато использовал в качестве банного веника. Он и чесал елкой спину, и обмахивался, словно веером. В общем, показал людям, что еще можно сделать с новогодним деревом после праздников.