Осьминог и Бубльгум: о новых обитателях Московского зоопарка

В Московском зоопарке впервые за 10 лет появился гигантский осьминог - он приехал с северного берега Тихого океана в Приморском крае. Перед заселением великана аквариум укрепили и поставили прочные засовы. Ведь осьминогов считают самими умными моллюсками - помимо мозга в голове, у них есть нейроны в щупальцах. И они в совершенстве владеют мелкой моторикой.

Этот головоногий может менять окрас в зависимости от настроения. Сейчас он - ярко-красно-оранжевый, значит - полностью спокоен. А в случае опасности он становится серым. Животное запоминает сотрудников, которые за ним ухаживают, и с удовольствием участвует в квестах, в которые превращается процесс кормления. Питается осьминог крабами, рыбой, креветками и двустворчатыми моллюсками. В природе подводные гиганты могут достигать трех метров и весить около 50 килограммов, а в зоопарке пока мини-версия весом около трех килограммов.

Еще один интеллектуал появился в павильоне "Приматы" - это детеныш миниатюрной беличьей обезьянки саймири. У них самый большой мозг по соотношению к массе тела - 1 к 17. А например, у человека такое соотношение составляет 1 к 35.

"У приматов длительная беременность и длительное детство относительно других млекопитающих. Он еще ребенок и половозрелым самцом станет к двум-двум с половиной годам", - рассказала Елена Макарова, заведующая сектором игрунковых Московского зоопарка.

Малыш уже спустился с маминых рук, со всеми познакомился и передвигается самостоятельно. И учится, как и сородичи, питаться фруктами и насекомыми.

Двое детенышей родились и у пары кошачьих лемуров. Эти краснокнижные животные обитают только на острове Мадагаскар.

Пополнения в прошлом году случились во многих зоосемействах.

"Родились около полутора тысяч особей, а приехало из разных регионов и стран порядка 300 особей. Из тех, кто родился, - редкие японские журавли, бурая гиена. Из тех, кто приехал, - малайский медведь, зубры", - сообщил Михаил Брагин, начальник отдела "Млекопитающие" Московского зоопарка.

У кустарниковых собак появился Бубльгум. У этих скрытных животных щенок стал 29-м по счету. Еще одно ценное пополнение - детеныш бурой гиены. Это самый редкий вид в семействе гиеновых из Южной Африки. Это первый случай содержания этого вида в России за всю историю зоопаркового дела. И в конце августа в зоопарке поселилась малайский медвежонок Маша. Это самые редкие краснокнижные медведи с желтым пятном на груди, из-за которого их называют солнечными. Машу уже скоро смогут увидеть посетители - в вольере, максимально похожем на тропический лес.