Выставленный из "Ленкома" Дмитрий Певцов получил новый удар

Все началось с того, что на днях Дмитрий Певцов сообщил, что в "Ленкоме" его больше нет. Говорят, прославленный актер так и не смог сойтись во взглядах с новым руководством театра после того, как не стало Марка Захарова. Отметим, что Дмитрий Певцов прослужил в "Ленкоме" более 30 лет. Тем не менее, артист уточнил, что 26 января в рамках гастролей театра сыграет в спектакле "Все оплачено".

Однако актера ждал новый удар. Дмитрий Певцов снова связался с многочисленными подписчиками своего официального телеграм-канала и объявил, что его не будет в постановке.

"Только что мне позвонили из театра, вернее, прислали звуковое сообщение о том, что руководство приняло решение о том, что Певцов Дмитрий 26 января не едет на гастроли в Питер и не играет спектакль "Все оплачено". Просто ставлю в известность тех, кто купил билет, возможно, желая увидеть меня на сцене. Вот такие новости из театра "Ленком". Спасибо", - обратился артист к фанатам в видеосообщении.

Примечательно, что в подписи к ролику актер попросил прощения у зрителей. Говорят, Дмитрий Певцов не единственный актер, с которым в ближайшее время намерен расстаться театр. На очереди актриса Александра Захарова.