ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 210 военных Об этом в четверг сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве сообщили, что российские войска, в том числе авиация, продолжают наносить удары по противнику.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 52330 военнослужащих и 305 танков.

Кроме того, за сутки средства ПВО сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и 95 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Удар нанес вертолет Ми-28НМ. В результате были уничтожены бронетехника и личный состав ВСУ.