Брошенная в подмосковной электричке собака обрела новый дом

Благополучный финал резонансной истории с брошенной в подмосковной электричке собакой - стало известно, что пес обрел новый дом.

Все началась, когда один из пассажиров обнаружил животное в поезде Сергиев Посад - Москва, и опубликовал видео в сети. Собака дрожала от холода, рядом с ней лежал пакет с пеленками и продуктами, хозяев вблизи не было.

Мужчина, который снял кадры, собаку забрать не смог. Куда она делась из поезда, было непонятно. Волонтеры развернули целую поисковую спецоперацию - все надеялись, что пса все-таки кто-то взял в добрые руки. И вот спустя несколько дней это подтвердилось - приютила неравнодушная пассажирка.