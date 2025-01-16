Путин контролирует ситуацию с пострадавшими от разлившегося мазута волонтерами

Пресс-секретарь Дмитрий Певцов ответил на ряд вопросов журналистов. В частности, зашла речь о разлившихся в Керченском проливе нефтепродуктах. На ликвидацию последствий вышли не только многочисленные волонтеры, но и местные жители. Песков сообщил, что Владимир Путин взял на контроль ситуацию, передает РИА Новости.

"Безусловно, эта информация хорошо известна из правительственной комиссии, которая была создана, Савельев об этом очень хорошо знает, и, конечно, об этом докладывается президенту", - отметил пресс-секретарь российского президента.

В результате многие волонтеры почувствовали недомогание после работы по спасению окружающей среды: стали жаловаться на ОРВИ, гастрит и повышение давления. В беседе с журналистами Песков пообещал, что им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

"Действительно, есть испарения. Действительно, тем людям, которые имеют определенные заболевания, противопоказано дышать такими испарениями. И поэтому, конечно, те, кто так самоотверженно работает, могут подвергаться вредному влиянию. При необходимости и в любом случае, конечно, все необходимая медицинская помощь волонтерам оказывается и будет оказываться. Очень важно при этом, чтобы волонтеры координировали плотно свою работу с правительственной комиссией", - пообещал Дмитрий Песков.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один танкер сель на мель, второй затонул. В районе ЧП произошел разлив топлива.