Меган Маркл облили грязью за помощь пострадавшим в пожарах в Лос-Анджелесе

В Сети распространились кадры, как Меган Маркл прибыла с помощью в организацию Altadena Teen Girl, которая собирает одежду, предметы личной гигиены и прочего для девочек. Кроме того, супруги британского принца Гарри в начале недели работала волонтером. Также Меган и Гарри через свой фон Арчвелл сделали пожертвование в пользу этой организации.

А еще на днях пара приехала из Монтесито в страдающий от пожаров Лос-Анджелес, чтобы поддержать погорельцев. Меган и Гарри также раздавали гуманитарную помощь и общались с пострадавшими.

Вот только в Сети сердобольную пару все равно облили грязью. Многие комментаторы обратили внимание, что приезд Меган и Гарри так широко освещался в СМИ, да еще с обилием фотографий папарацци, что интернет-пользователи сделали вывод, что пара, проехавшая пару часов из дома и явно прихватившая с собой личного фотографа, просто решила "пропиариться" на беде других.

Некоторые вспомнили, что на днях должен состояться запуск нового кулинарного шоу Меган Маркл на Netflix, и заключили, что, вероятно, это и могло стать истинной причиной приезда пары к погорельцам. Впрочем, сама Меган заявила, что перенесла премьеру шоу, однако скандал все равно не утих.