Зеленский пригрозил "резким ответом" на переговоры с Россией без Украины

Никаких закулисных переговоров с Москвой Киев не ведет. Подобные сообщения опроверг Владимир Зеленский, подчеркнув, что это не в интересах Украины. По словам украинского лидера, нет и секретных контактов, так как Киев очень дорожит доверием своих партнеров.

Как заявил Зеленский в интервью польскому изданию Onet, Киев уже рискует: в Евросоюзе есть страны, которые стремятся установить хорошие отношения с Россией или балансируют между Киевом и Москвой. Но Украине, по словам украинского президента, с первых дней войны удалось создать партнерский союз, без которого она бы не выжила.

Кроме того, заявил Зеленский, Киев должен знать о переговорах с Москвой и иметь достоверную информацию о них от своих союзников. По его словам, никакие договоренности с Россией не могут состояться без Украины. Зеленский пообещал резко отреагировать на подобные контакты.