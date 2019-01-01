Путин провел в Кремле встречу с президентом ЦАР

Россия и Центрально-Африканская республика намерены расширять двустороннее сотрудничество в самых разных сферах. Сегодня об этом заявили на переговорах в Кремле президенты двух стран Владимир Путин и Фостен Арканж Туадера.

За последний год взаимный товарооборот увеличился почти в восемь раз. По словам российского лидера, Россия также готова продолжить оказание и гуманитарной помощи - в основном, это касается поставок продовольствия, прежде всего, пшеницы.