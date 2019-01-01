Путин провел в Кремле встречу с президентом ЦАР

Россия и Центрально-Африканская республика намерены расширять двустороннее сотрудничество в самых разных сферах. Сегодня об этом заявили на переговорах в Кремле президенты двух стран Владимир Путин и Фостен Арканж Туадера.
За последний год взаимный товарооборот увеличился почти в восемь раз. По словам российского лидера, Россия также готова продолжить оказание и гуманитарной помощи - в основном, это касается поставок продовольствия, прежде всего, пшеницы.
Путин: Хотел бы вас поблагодарить за то внимание, которое вы лично уделяете развитию межгосударственных связей. Вы принимали участие в обоих саммитах Россия – Африка и в 2019 году, и в 2023-м. Исхожу из того, что все мероприятия, намеченные нами совместно с африканскими коллегами на этом направлении – на направлении взаимодействия России с Африканским континентом в целом, будут развиваться, поддерживаться. Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами и в широком составе эти перспективы, и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз.
Фостен Арканж Туадера: Спасибо за возможность приехать в вашу страну. Мы благодарны России за поставки зерна и топлива. Благодаря вашей помощи нам удалось избежать новой гражданской войны в 2020-2021 годах Сегодня наша армия, подготовленная российскими инструкторами, способна дать отпор террористам и всем, кто посягают на суверенитет Центрально-Африканской республики.