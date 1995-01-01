Задержаны еще двое причастных к убийству генерала Кириллова

Следствие установило причастность еще двух человек к убийству в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Они уже задержаны. Это Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Как рассказали в СКР, в ноябре 2024 года они по указанию куратора арендовали для исполнителя теракта Ахмаджона Курбанова комнату в подмосковном хостеле. Там он должен был спрятаться после совершения преступления. Деньги для оплаты жилья получал Точиев.

После совершения подрыва организатор теракта сообщил Курбанову адрес хостела. По дороге туда он и был задержан.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте рано утром 17 декабря. Взрывное устройство сработало, когда он вместе с помощником выходил из подъезда своего дома. От полученных ранений оба скончались на месте.

Исполнитель теракта был задержан на следующий день благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За убийство Игоря Кириллова ему обещали 100 тысяч долларов и европейский паспорт.