Картаполов: "Никакой необходимости в новой волне мобилизации нет"

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ни о какой мобилизации в России и речи не идет. Таким образом он прокомментировал волну слухов, которая поднялась после того, как первый заместитель Картаполова в оборонном комитете ГД Андрей Журавлев заявил о необходимости готовить мужское население к защите страны.

"Естественно, на сегодня никакой необходимости в новой волне мобилизации нет. Мы продолжаем специальную военную операцию, она проводится успешно, мы каждый день продвигаемся на десятках направлений", - категорично заявил Картаполов ТАССу.

Он объяснил, что Андрей Журавлев говорил о "другом". По мнению Картаполова, тот высказывал мысль, что следует готовиться к тому, что будет в будущем, а в будущем возможно все, что угодно. Он указал на события, происходящие в мире.

"Мы прекрасно видим, чем занимается Европа, она активно переходит на военные рельсы. Мы видим, чем занимается будущая администрация господина Трампа, уже звучат призывы по включению в состав США Гренландии, Канады. Изменился мир и теперь, действительно, надо быть готовыми ко всему", - высказал мнение Картаполов.