ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Мартыновке

ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Мартыновке, в районе Вознесенка. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, взрыв был сильный.

Подполье подтверждает серьезный прилет. Местные жители сообщают, что дома шатались, звенели окна. Предполагают, что во время прилета на аэродроме было два самолета: очевидцы слышали, как они прилетали, но не слышали, чтобы улетали, написал Лебедев в Telegram.

Тем временем ВКС России приступили к уничтожению мостов на Кураховском направлении. Как сообщают военкоры, таким образом российские военные нарушают логистику ВСУ в зоне дальнейшего наступления российской армии.