Суд арестовал новых фигурантов дела об убийстве Кириллова

По делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова арестованы еще двое обвиняемых. Басманный суд Москвы сегодня отправил Батухана Точиева и Рамазана Падиева в СИЗО на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме.

По версии следствия, фигуранты арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта и передавали ему деньги от куратора. Предполагаемый исполнитель был задержан ранее по горячим следам.

Ахмаджон Курбонов привел в действие дистанционное взрывное устройство. На допросе обвиняемый признался, что его завербовали украинские спецслужбы. За совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд за границу.

Напомним, начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте рано утром 17 декабря. Взрывное устройство сработало, когда он вместе с помощником выходил из подъезда своего дома. От полученных ранений оба скончались на месте.