Песков рассказал о роли Москвы в заключении соглашения ХАМАС с Израилем

Урегулирование конфликта между радикальной палестинской группировкой ХАМАС и Израилем состоялось без участия Москвы, сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России предложил дождаться "финализации" процесса, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня. Это первый этап договоренности, которая начнет действовать в воскресенье, 19 января. Кроме того, стороны пришли к соглашению об освобождении заложников.

Минувшей ночью премьер-министр Израиля провел совещание с командой, участвующей в переговорах в Дохе. Биньямин Нетаньяху поручил переговорщикам препятствовать попыткам ХАМАС пересматривать сделку в последний момент. По данным израильской делегации, группировка пытается навязать обмен палестинских заключенных.