Стармер передал Украине новую систему ПВО

Украина получила от Великобритании новую мобильную систему противовоздушной обороны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Киеве, передает агентство Reuters.

По словам британского премьера, характеристики системы будут соответствовать нуждам Украины. Стармер также сообщил, что подписал с Владимиром Зеленским соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Как сказал Стармер, страны выходят на новый уровень - это больше, чем стратегические отношения. Подписанное соглашение, по его словам, углубит двусторонние отношения в оборонной сфере и предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.