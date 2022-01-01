Лукашенко отказался отдавать подаренный мотоцикл

Александр Лукашенко отказался отдавать государству мотоцикл марки "Минск". Машину президенту Белоруссии подарил коллектив "Мотовелозавода" в знак благодарности за поддержку в сохранении предприятия, передает агентство БелТА.

Белорусский лидер напомнил, что все подарки обычно отдает государству. Однако мотоцикл не отдаст, так как это "свое, родное". Этот байк стал первым изделием, собранным на обновленной производственной площадке предприятия. Такую же модель ранее подарили главе Чечни Рамзану Кадырову.

В ноябре 2023 года белорусские военнослужащие подарили Лукашенко гранатомет во время его визита на 1868-ю артиллерийскую базу вооружения в Гомеле. Сам же белорусский лидер в октябре 2022 года Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину на его 70-летний юбилей трактор "Беларусь".