ВСУ атаковали четыре населенных пункта под Белгородом

Четыре приграничных населенных пункта в Белгородской области стали целью атаки ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа взрывом снаряда повреждены надворные постройки и заборы на территории четырех частных домовладений. В селе Ржевка в пяти жилых домах выбиты стекла и пробиты кровли.

Два дрона нанесли удары по селу Графовка. В результате повреждены ангар предприятия и линия электропередачи. На улицах временно отсутствует освещение, написал Гладков в Telegram. Также, по его данным, FPV-дрон атаковал село Репяховка в Краснояружском районе. Поврежден инфраструктурный объект связи.

Ранее Гладков сообщил об инциденте в селе Беловское Белгородского района. Автомобиль наехал на взрывоопасный предмет. В результате ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями в тяжелом состоянии бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу.