Вооруженные силы России нанесли удары по украинским тылам. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В красной зоне также Полтавская и Черниговская.

Между тем наши войска продолжают теснить противника на всех ключевых направлениях. ВСУ несут значительные потери. Только за сутки они составили более полутора тысяч боевиков.

Экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" группировки "Запад" ночью уничтожил взводный опорник и укрепрайон неонацистов. Скопление живой силы противника обнаружили с помощью беспилотников. Получив координаты, ТОС1-А выдвинулась на позицию и нанесла мощный удар по врагу. Пуски термобарических снарядов провели с расстояния 6 километров. И наши штурмовые группы перешли в наступление на одном из ключевых участков фронта.

В Часов Яре, за который сейчас идут ожесточенные бои, снайперы Ивановского соединения ВДВ уничтожили три гексакоптера типа "Баба Яга" и пехоту, сорвав ротацию вражеских сил. Десантники долго выслеживали тяжелые БПЛА противника, устроили засаду и поразили дроны. Затем, сменив позицию, ликвидировали неонацистов, доставивших на передовую боеприпасы и продовольствие.