Представлены новые герои спецоперации

Стало известно о новых подвигах российских военных.

Младший сержант Валерий Михайлов корректировал огонь артиллерии по наступающим боевикам. Наши расчеты уничтожили американские гаубицы "М-777" и две БМП "Брэдли". Кроме того, Валерий обнаружил резервы противника, готовые к атаке. И по ним точно отработали пушки.

Ефрейтор Булат Батомункуев с подчиненными во время штурма вражеского опорника одним из первых ворвался на позиции и прицельным огнем ликвидировал двух радикалов. Застигнутый врасплох неприятель понес большие потери и отступил.