Американист Васильев: США хотят привлечь Китай к решению украинской проблемы

Почему и после выборов демократы и республиканцы продолжают обмениваться резкими заявлениями? Грозит ли Америке углубление раскола между партиями? И какой багаж проблем во внешней политике Байден передает Трампу?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Администрация Трампа уже поняла, что переговоры по Украине будут сложными. Сделка, которую будут пытаться заключить, пока еще подвешена в воздухе. Мне представляется, что на этом пути есть два этапа. Первый - прямые контакты между Москвой и Вашингтоном. Без Киева и Брюсселя. При этом США хотят самым активным образом привлечь к решению проблемы Китай", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео.