Трамп готовит санкции для принуждения Москвы к мирной сделке с Киевом

Санкционную стратегию в отношении России готовит администрация избранного президента США Дональда Трампа. Ее цель - побудить власти России к заключению мирной сделки и остановке боевых действий на востоке Украины, сообщает Bloomberg.

Один из вариантов подразумевает ужесточение ограничений и усиление давления на российскую экономику. Такой подход рассматривается в качестве рычага давления на Москву, чтобы побудить ее заключить мирное соглашение с Киевом в ближайшие месяцы.

Еще один вариант предполагает возможное ослабление санкций США в отношении российских нефтяных компаний – если Россия пойдет на скорое завершение боевых действий на Украине. Этот сценарий в администрации Трампа расценивают в качестве "шага доброй воли". Какую санкционную стратегию изберут власти США, пока сказать затруднительно.