Мишустин подвел итоги визита во Вьетнам

У Москвы и Ханоя есть хорошие возможности для кооперации в сфере тяжелого машиностроения. А российское правительство окажет поддержку предприятию по сборке техники группы "ГАЗ" в Дананге. Об этом на заседании кабинета министров рассказал премьер Михаил Мишустин, подводя итоги визита во Вьетнам.

Также речь шла о поддержке предпринимателей. По поручению президента подготовлен ряд изменений в законодательство. Поправки связаны с общими требованиями по организации торгов. Они позволят сделать их более прозрачным в самых разных сферах экономики. Нововведения вступят в силу уже с 1 сентября.

"Речь в том числе идёт об унификации порядка их проведения в электронной форме. Даже если продавец или заказчик находятся в разных регионах, ехать к ним для участия не нужно", - сказал Мишустин.