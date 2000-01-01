Баку потребовал свернуть деятельность USAID в Азербайджане

Деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане должна быть свернута. Юридическая база для его работы в стране в настоящее время отсутствует, заявил азербайджанский министр иностранных дел. Джейхун Байрамов провел в Баку пресс-конференцию после переговоров с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

По мнению азербайджанского министра, сегодня нет никакой необходимости в продолжении присутствия в Азербайджане как самой организации, так и ее представительства. Настало время полностью остановить их, подчеркнул Байрамов.

Министр напомнил, что азербайджанская сторона не стала продлевать подписанный в 2000 году документ, который составлял основу деятельности USAID в Азербайджане. Срок его действия истек в феврале прошлого года. Он пояснил: ревизия показала, что в последние годы помощь, оказываемая USAID в рамках соглашения, служила не интересам Азербайджана, а реализации повестки США в стране, передает ТАСС.