Вина за провал переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле лежит на США. В первые недели российской специальной операции еще было окно возможностей для урегулирования конфликта. Однако Вашингтон с партнерами воспрепятствовал проведению переговоров, пишет The American Conservative.

Украина теряет территории и сотни тысяч жизней. Однако такой исход был не обязательным. Это США настояли на боевых действиях, преследуя собственные внешнеполитические цели – в том числе и право НАТО расширяться до самых границ России. В Вашингтоне оправдывали это тем, что Россия якобы вторглась в суверенную страну.

Издание приводит мнение авторов книги “СМИ, инакомыслие и конфликт на Украине” Тима Хейворда и Пирса Робинсона. Они подчеркивают, что для справедливой войны недостаточно одних справедливых целей. Она должна быть “крайним средством” — после того, как все остальные исчерпаны. Чтобы опосредованная война с Россией стала справедливой, надо было пристально изучить и испробовать все средства - и лишь после этого отмести дипломатию. Этого не произошло.

О том, что Вашингтон препятствовал переговорам Киева с Москвой, говорят сами украинские переговорщики и официальные лица. Это подтверждают также ее западные партнеры, непосредственно там присутствовавшие. По данным TAC, список свидетелей постоянно пополняется. Последние свидетельства поступили от швейцарских, украинских и американских чиновников.