Зеленский объявил о создании совместных британо-украинских флотилий

Совместные флотилии создадут Украина и Великобритания. Кроме того, две страны расширят тренировочные миссии, заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Зеленский и Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем партнерстве Украины и Великобритании. Отмечается, что документ углубит двусторонние отношения в оборонной сфере. Кроме того, он предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

В соглашении, опубликованном на официальном сайте Зеленского, сказано, что флотилии будут действовать вместе с союзниками НАТО в водах, имеющих стратегическое значение для обеих стран. В частности, речь идет о Черном море. Подчеркивается, что Великобритания поддержит Украину в усилении защиты ее критически важной морской инфраструктуры, передает ТАСС.