Путин подписал указ о призыве на сборы пребывающих в запасе граждан

Указ о призыве в 2025 году на военные сборы российских граждан, пребывающих в запасе, подписал президент России Владимир Путин. Это плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резервистов.

Как сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, россиян призовут для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России. Также граждане пройдут службу в войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ.

Такие сборы – ежегодное плановое мероприятие. Указ о призыве подписывает президент России. На его основании Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов.