Гжегож Браун, польский националист, решил стать президентом. У нас его не знают, а вот в родной Польше он фигура заметная. Вот один из самых ярких эпизодов в карьере депутата Брауна - в здании польского парламента он из огнетушителя гасит ханукальные свечи. Националист, антисемит - как такое вообще может появиться в Европе?

Это на первый взгляд Гжегож Браун - экстремист и политический клоун. Того же Трампа не раз обвиняли в этой самой клоунаде и экстремизме. И он создавал почву для подобных обвинений: яркий облик, жесткие высказывания, ненависть к мигрантам. Впрочем, мастера политического пиара часто удерживают на плаву настоящих клоунов. Иногда - полуживых. Потерявших ориентиры в реальном мире. Уходящий Джо Байден подавался нации как мощный старик, мудрый политик, который хоть и падает на каждом шагу, но все держит под контролем.

За пределами Альбиона премьера Риши Сунака уже редко вспоминают. А вот жители Британских островов не перестают удивляться, как такой вообще мог быть главой правительства? Как-то в ювелирной мастерской попытался поработать над шедевром, но даже молоток правильно удержать не сумел. Да и Борис Джонсон, пьяница, гуляка, известный лжец, устраивавший попойки в резиденции премьера в разгар пандемии, остался образцовым клоуном в большой политике.

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